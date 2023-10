zondag 15 oktober 2023 om 20:53

Wereldkampioene Fem van Empel wint weer met grote voorsprong: “Maar zal niet altijd zo zijn dit seizoen”

Fem van Empel domineerde de eerste wereldbekermanche van het veldritseizoen in Waterloo. De Nederlandse van Jumbo-Visma reed al in de tweede ronde weg, waarna ze alleen maar verder wegreed. “Ik versnelde niet, ik reed gewoon mijn eigen tempo”, vertelde Van Empel in het flashinterview.

“Ik weet eigenlijk niet wat er gebeurde in de wedstrijd. Ik versnelde niet, ik reed alleen mijn eigen tempo. Ik hoorde wel dat Puck Pieterse was gevallen door het publiek. Maar ik heb alleen mijn eigen wedstrijd gereden, dat was genoeg”, aldus de wereldkampioene.

Van Empel wint zo voor de tweede keer dit seizoen met een zeer ruime voorsprong. Krijgen we een saai seizoen te zien bij de vrouwen? “Ik denk niet dat het altijd zo zal zijn. Ik zal rust nemen na het EK, dan kan ik even ontspannen. Ik zal niet het hele seizoen alle crossen rijden.”