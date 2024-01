maandag 22 januari 2024 om 09:01

Puck Pieterse kijkt na duel met Fem van Empel uit naar WK: “We waren echt aan elkaar gewaagd”

Video Puck Pieterse moest in de Wereldbeker Benidorm de duimen leggen voor wereldkampioene Fem van Empel, maar het verschil was klein. Ze kijkt dan ook met vertrouwen uit naar het WK dat over een kleine twee weken wordt verreden in het Tsjechische Tábor. Dat liet ze na de cross in Spanje weten aan WielerFlits.

“Ik heb er echt wel zin”, zei Pieterse. “Tábor is over het algemeen ook een heel snelle ronde, hè. Ik denk dat we nu wel hebben laten zien wat de verhoudingen zijn op zo’n rondje. Eén wedstrijd zegt natuurlijk niet alles, maar het was wel tof om weer zo met zijn tweeën (met Van Empel, red.) te rijden en elkaar een beetje te meten op die klimmen, maar we waren echt goed aan elkaar gewaagd.”

Voor Pieterse vormt het WK in Tábor ook de afsluiting van haar veldritwinter. Daarna gaat ze zich voorbereiden op het wegseizoen. Ze verwacht dat de Strade Bianche (2 maart) haar eerste wedstrijd op de weg zal worden. “Na Tábor ga ik eerst even lekker op wintersport, ik ga direct door vanaf het WK. Vervolgens ga ik gelijk op stage met het team. Daarna volgt het wegseizoen, met een maand koers.”