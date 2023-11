zondag 19 november 2023 om 14:48

Puck Pieterse hervat met tweede plaats: “Ben zeker wakker geschud”

Puck Pieterse heeft bij haar rentree in het veld niet meteen weten te winnen. In de Wereldbeker Troyes werd ze wel tweede, achter Ceylin del Carmen Alvarado. “Blijkbaar was dit het hoogst haalbare”, zei de Nederlands kampioene in het flashinterview na afloop.

“Het was een heel zware wedstrijd, ik ben zeker wakker geschud”, aldus Pieterse, die aanvankelijk een gaatje sloeg met Alvarado. Laatstgenoemde keerde in de vierde ronde echter terug en ging daarna meteen alleen door. Wat gebeurde daar? “Ik had een heel goede start, ik had zin om all-in te gaan. Ik plaatste een paar aanvallen, maar toen plaatste Ceylin één heel goede aanval. Ik kon gewoon niet volgen.”

Pieterse kreeg de vraag voorgelegd of ze té enthousiast was bij haar rentree in het veld. “Dat weet ik niet. Ik was wel heel enthousiast bij de start, dat zeker. We hadden direct een gaatje met z’n tweeën. Daarna moest ik het wel bekopen. Ik denk wel dat ik wat op mijn adem heb getrapt ja. Als je even niet gekoerst hebt, moet je er wel weer even inkomen. (…) Of ik tevreden ben? Tweede is podium, dus ik ben in ieder geval goed wakker geworden.”

Tijdens de wedstrijd wisselde Pieterse van banden met een grover profiel naar banden met een wat gladder profiel. “Ik weet niet of het beslissend was. Maar toen Ceylin steeds terugkeerde, gaat het wel in je hoofd spelen dat je meer met modderbanden rijdt en meer weerstand hebt. Daarom besloot ik weer over te stappen, maar ik weet niet of het sneller was.”