zondag 18 februari 2024 om 15:29

Puck Pieterse begint haar wegseizoen al in Omloop Het Nieuwsblad

Puck Pieterse gaat eerder dan verwacht haar eerste wedstrijdkilometers maken op de weg. Volgende week debuteert de 21-jarige veldrijdster en mountainbikester, die ook op de weg koerst voor Fenix-Deceuninck, in de Omloop Het Nieuwsblad voor vrouwen.

De naam van Pieterse dook al op op de voorlopige startlijst van de opener van het Belgische wielerjaar en bevestigt het nieuws nu ook zelf op sociale media. “Ik ga mijn korte wegseizoen volgende week al beginnen in de Omloop”, aldus de Amersfoortse, die afgelopen jaar bij haar debuut in Strade Bianche knap vijfde werd.

Een kort wegseizoen dus, maar wel uitgebreider dan vorig jaar. Dat was ook het plan van ploegbaas Philip Roodhooft. “Strade Bianche zal ze zeker weer rijden”, vertelde hij eind december tegen ons. “Verder willen we haar programma wat uitbreiden, maar we willen nog niet te veel vastleggen op voorhand. We willen afwachten hoe ze uit de winter komt.”

“Haar wegprogramma mag haar voorbereiding op de Olympische Spelen niet verstoren. En ook op langere termijn moeten we alles juist doen. Maar goed, we hopen wel dat ze meer wedstrijden dan afgelopen seizoen zal rijden. Dat verwachten we ook. We hebben in Strade Bianche vorig jaar gezien dat het zin heeft om daar verder op te werken. En heel belangrijk ook, ze vindt het zelf heel leuk om te doen”, zei Roodhooft.