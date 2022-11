Puck Pieterse denkt aan starten bij elite op WK veldrijden

Video

Puck Pieterse won zondag in Hulst haar tweede wereldbekerwedstrijd op rij. Als ze op dit niveau kan blijven presteren en kan blijven winnen, is ze van plan om op het WK veldrijden in de elite-categorie mee te doen, vertelde ze na afloop van de cross aan WielerFlits. “Maar het is altijd nog even kijken hoe het gaat”, voegde de 20-jarige renster van Alpecin-Deceuninck daaraan toe.

“Er kan nog veel gebeuren”, zegt Pieterse ruim twee maanden voor het WK in Hoogerheide (4 februari). Op het EK in Namen, begin november, koos ze ervoor om deel te nemen bij de beloften. In tegenstelling tot Fem van Empel, hield ze zo de mogelijkheid open om haar wereldtitel in de U23-categorie te verlengen. Een deelname aan een kampioenschap in de elite-categorie betekent dat je nadien nooit meer mag meedoen bij de beloften.

Voortaan in de elite-categorie op de MTB

Wat het mountainbiken betreft, heeft Pieterse al wel een keuze gemaakt. Hier zal ze komend seizoen in de elite-categorie uitkomen. “Komend mountainbikeseizoen rijd ik sowieso bij de elite, dus wat ik nu doe in de cross maakt niet uit voor het mountainbiken”, legt Pieterse uit waarom haar keuze met betrekking tot het WK veldrijden geen consequenties heeft voor haar mountainbikeplannen.

Indien Pieterse komend seizoen bij de beloften had willen blijven rijden op de MTB, waren er wel gevolgen geweest. Wie een WK in de elite-categorie rijdt, zal daarna namelijk ook in andere disciplines alleen nog in die categorie mogen uitkomen.