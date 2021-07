Puck Moonen weg bij Bingoal-Chevalmeire

Puck Moonen en Bingoal-Chevalmeire zijn in onderling overleg uit elkaar gegaan. Dat bevestigt de ploegleiding aan WielerFlits. De 25-jarige Moonen reed sinds 2020 voor het Belgische UCI-team, maar kon in de anderhalf jaar bij de ploeg geen potten breken.

Het boterde al even niet tussen de Nederlandse renster en Bingoal-Chevalmeire. Na Luik-Bastenaken-Luik uitte ploeggenote Thalita de Jong al haar ongenoegen over het forfait van Moonen, terwijl ploegleider Davy Wynant sprak over een “gebrek aan verantwoordelijkheid.”

Moonen gaf daarna in een interview met ons aan dat ze het een jammerlijk voorval vindt, maar dat ze hoopt er met de ploeg uit te komen. Dat is dus niet gelukt. De Brabantse renster maakt het seizoen af bij Team Loving Potatoes, de vrouwenploeg van het Oosterhoutse WV De Jonge Renner.