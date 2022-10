Puck Moonen geselecteerd voor allereerste WK gravel

Komend weekend wordt in de Italiaanse regio Veneto het eerste WK gravel verreden. De Nederlandse inbreng is groot: bij de vrouwen is Puck Moonen een van de deelneemsters. Bij de mannen is het dan weer uitkijken naar onder meer Mathieu van der Poel, Ivar Slik en Jasper Ockeloen.

De vrouwen staan zaterdag aan de start voor een wedstrijd van 140 kilometer over veelal onverharde wegen. Er doen drie Nederlandse rensters mee aan het evenement: Puck Moonen, Tessa Neefjes en Riejanne Markus. De 26-jarige Moonen reed eerder dit jaar al enkele grote gravelwedstrijden.

Zondag zijn de mannen aan de beurt. Voor hen ligt er een parcours van 194 kilometer klaar met heel wat gravelstroken. De grote blikvanger is Mathieu van der Poel, die zich opmaakt voor de allereerste gravelrace uit zijn carrière. “Al is het ook niet helemaal nieuw voor mij. Ik heb vandaag voor het eerst op de gravelbike getraind en het voelt als iets tussen wegracen en veldrijden. De aanpassing op de fiets viel me mee”, liet hij eerder deze week weten.

Ook Jasper Ockeloen, Ivar Slik (de winnaar van Unbound Gravel), Thom Bonder, Jelle-Wietse Jongedijk, Richard Jansen, Bram Imming, Mathijs Loman, Piotr Havik, Diederik Deelen en Rick Nobel komen zondag in actie in Veneto.

Nederlandse deelnemers aan eerste WK gravel (8-9 oktober)

Vrouwen

Riejanne Markus

Puck Moonen

Tessa Neefjes

Mannen

Thom Bonder

Diederik Deelen

Piotr Havik

Bram Imming

Richard Jansen

Jelle-Wietse Jongedijk

Mathijs Loman

Rick Nobel

Jasper Ockeloen

Mathieu van der Poel

Ivar Slik