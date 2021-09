Publiek welkom bij eerste veldrit van het seizoen in Lokeren

De mussen vallen deze week bijna van het dak, maar komend weekend gaat het veldritseizoen toch echt van start. Zaterdag 11 september is de dag dat de Ethias Cross in Lokeren en de organisatie is blij om te melden dat daar publiek bij aanwezig mag zijn.

“De crossfans kunnen hun helden opnieuw live aanmoedigen”, meldt de Ethias Cross in een persbericht. “Tenminste wie over een Covid Safe Ticket beschikt. Concreet: iedereen die een vaccinatie- of herstelcertificaat of een negatieve PCR- of antigeentest kan voorleggen.”

Komende winter bestaat het Ethias Cross-klassement uit acht crossen. De aftrap is in Lokeren, wat ook het begin is van het Vlaamse veldritseizoen. Alle Ethias-veldritten worden uitgezonden via VTM en HLN.be. Voor Nederlandse kijkers zijn er live-beelden te zien via Eurosport.

Verzekeringsgroep Ethias blijft zijn naam verbinden aan de wedstrijdreeks. “Door onze steun aan sport, hetzij als partner van federaties, hetzij als partner van grote evenementen, zijn we overtuigd dat we met Ethias kunnen bijdragen aan een gezonder en socialer leven. Net als iedereen kijken we uit naar events waar we terug samen kunnen genieten van sport. En laat cyclocross nu net de ideale combinatie zijn van amusement en topsport”, klinkt het.

Programma Ethias Cross 2021-2022

Lokeren (11 september 2021)

Beringen (18 september 2021)

Bredene (25 september 2021)

Meulebeke (2 oktober 2021)

Leuven (13 november 2021)

Essen (11 december 2021)

Maldegem (2 februari 2022)

Kruibeke (5 februari 2022)