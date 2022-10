Publiek in Langkawi stond rijendik voor bus Alpecin voor… David van der Poel

De deelname van Van der Poel aan de Tour de Langkawi trok veel bekijks in Maleisië. De lokale fans hadden ook de naam van de Nederlandse wereldster zien staan op de startlijst en in de media en dus kwamen ze in groten getale naar de bus van Alpecin-Deceuninck. Voor broer David.

Het was bij de start- en finishplaatsen druk bij de bus van de Belgische ploeg, erkent Lionel Taminiaux in gesprek met RTBF. “David van der Poel zat bij ons in de ploeg, de grote broer van Mathieu. Maar plotseling kwamen er veel mensen naar de bus met vragen om Van der Poel te zien… Die dachten dat het Mathieu was. Maar het was David”, aldus Taminiaux.

De drukte bij de Tour de Langkawi zegt wel iets, volgens de Waalse sprinter. “De mensen daar kennen veel Europese renners, dat is het bewijs dat fietsen erg populair is in Maleisië.”

Taminiaux stelde zelf bij de ploeg voor om de Maleisische rittenkoers te rijden. “Ik kwam met zeer goede benen uit de Vuelta a España, mijn eerste grote ronde. Daarna heb ik de ploeg gevraagd om de Ronde van Langkawi te mogen rijden. Dat ging vrij goed, want we wonnen drie etappes”, legt hij uit. Zelf won hij de vijfde etappe, terwijl ook Jakub Mareczko en Sjoerd Bax een ritzege behaalden.