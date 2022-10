Lionel Taminiaux klopt Julius van den Berg in rit vijf Tour de Langkawi

Lionel Taminiaux heeft de vijfde etappe van de Tour de Langkawi gewonnen. De Belg van Alpecin-Deceuninck klopte Julius van den Berg in een sprint met twee. Carter Bettles mocht als derde mee op het podium, Iván Sosa blijft leider in het algemeen klassement.

De vijfde etappe van de Tour de Langkawi startte in Kuala Kangsar. Na een tocht van 172 kilometer lag de finish in Kulim. Het parcours was voornamelijk vlak, maar na 50 kilometer zat er met de Sumpitan (7,6 km aan 5,3%) wel een stevige klim in de route.

Het koersverloop was eerder atypisch in de vijfde rit. In aanloop naar de Sumpitan, een beklimming van tweede categorie, reed er namelijk geen vroege vlucht weg. Een aantal renners probeerden het wel, maar het tempo lag te hoog in het peloton. Op de beklimming zelf was het Movistar, voor leider Iván Sosa, dat het tempo bepaalde. Snelle mannen en ritwinnaars in deze Tour de Langkawi Jakub Mareczko en Craig Wiggins moesten de rol daardoor snel lossen.

Van den Berg en drie Belgen in kopgroep

Na de afdaling van de Sumpitan reed er dan toch nog een grote groep weg. Gianni Moscon (Astana Qazaqstan), Lionel Taminiaux (Alpecin-Deceuninck), Sylvain Moniquet (Lotto Soudal), Max Kanter, Mathias Norsgaard (beiden Movistar), Julius van den Berg (EF Education-EasyPost), Sander Armée, Hugo Toumire (beiden Cofidis), Ryan Gibbons (UAE Emirates), Ander Okamika (Burgos-BH) en Carter Bettles (ARA Sunshine Coast) zorgden voor een sterke elfkoppige vlucht.

De leiders reden al snel een voorsprong van een goede minuut bij elkaar. In het peloton kwam het initiatief van Uno-X, de Noorse ploeg had namelijk geen enkele renner mee in de aanval. Vervolgens kregen we een mooi gevecht tussen het jagende peloton en de kopgroep, waar de samenwerking niet altijd van een leien dakje ging.

Spannende strijd tussen kopgroep en peloton

Uiteindelijk gingen de elf leiders met een voorsprong van 40 seconden de laatste tien kilometer in. Die voorsprong werd echter bijzonder snel gehalveerd in de eerstvolgende kilometers, waardoor we een bijzonder spannende strijd kregen in de ontknoping van etappe vijf in de Tour de Langkawi.

Het peloton kon de vluchters op het laatste moment toch niet inrekenen. In de kopgroep kregen we dan een aantal aanvallen. Nederlander Van den Berg koos een goed moment, maar kreeg de snelle Belg Taminiaux in zijn wiel. Het duo werkte goed samen en kon sprinten om de zege. Van den Berg ging als eerste de sprint aan, maar kon Taminiaux niet afhouden.

In de achtergrond reed Bettles naar een derde plaats, de Australiër kon zijn wagonnetje net niet aanhaken bij de twee koplopers in de laatste kilometer. Sosa blijft de leider van het algemeen klassement.