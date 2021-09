Publiek ‘gewoon’ welkom op WK wielrennen in Vlaanderen, mondkapje niet verplicht

Het WK wielrennen in Vlaanderen zal weer aanvoelen als een waar volksfeest. De Belgische coronaregels staan het toe om massaal publiek toe te laten langs de parcoursen van de tijdritten (Knokke-Heist, Brugge) en de wegwedstrijden (Antwerpen, Leuven). Mondmaskers zijn daarbij niet verplicht.

Op een persconferentie maakte de organisatie bekend dat langs het parcours en in de fanzones geen maatregelen gelden. Toch doet Tomas Van den Spiegel een beroep op de toeschouwers: “Een mondmasker zal, aangezien het om openbare ruimte in openlucht gaat, niet verplicht zijn. Maar wij roepen de fans op om hun gezond verstand te gebruiken. Kan je niet genoeg afstand bewaren, draag dan een mondmasker. Dat raden wij absoluut aan.”

Rondom het WK tijdrijden zijn er fanzones in Knokke (Albertstrand) en Brugge (’t Zand). Tijdens het WK op de weg worden dan weer speciale fanzones ingericht in Antwerpen (Groenplaats), Leuven (Ladeuzeplein, Middenberm-park) en op de Smeysberg. De organisatie verwacht dat op zondag 26 september tienduizenden mensen de koers bij de mannen langs het parcours komen kijken.

Ook zijn er VIP-dorpen tijdens het wereldkampioenschap. Hier zal gewerkt worden met toegang via een Covid Safe Ticket, voor mensen die een vaccinatie- of herstelcertificaat of een negatieve PCR- of antigeentest kunnen voorleggen.