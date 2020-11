Prudhomme over Tour de France 2021: “Vier tot vijf potentiële waaieretappes”

De Tour de France presenteert vanavond het parcours voor de editie van 2021, maar Tourbaas Christian Prudhomme licht alvast een tipje van de sluier op. “In de eerste tien dagen zijn er vier tot vijf potentiële waaieretappes. Dat zal voor onzekerheid en dus spanning zorgen in het peloton”, zo citeert Le Parisien.

De Tour de France gaat volgend jaar van start in Brest, dat staat vast na het terugtrekken van Kopenhagen. De Deense stad stond niet open om het Grand Départ een week eerder te organiseren. ASO wilde dat wel, omdat het zo een botsing op de kalender kan voorkomen met de Olympische Spelen 2021 in Tokio.

De eerste vier etappes zullen worden verreden op het grondgebied van de regio Bretagne. Prudhomme over een Tourstart in de wielergekke regio van Bernard Hinault: “We hebben ontzettend veel aanvragen binnengekregen, ondanks de coronacrisis. We blijven nu vier dagen in Bretagne, maar we hadden makkelijk twee weken in deze regio kunnen blijven.”

Klassieke openingsweek

“Er zijn zo ontzettend veel burgemeesters die interesse hadden in een passage van de Tour de France door hun dorp of stad. Het is belangrijk om keuzes te maken en een balans te vinden. We trekken naar plekken met een Tourhistorie, maar ook naar nieuwe plaatsen. We zullen onder meer een bezoekje brengen aan Brest, Lorient, Landerneau, Pontivy en de Mûr de Bretagne.

Het organiserende ASO heeft voor volgend jaar een wat meer klassieke eerste week uitgetekend. “Dit jaar hadden we de gelegenheid om op dag twee al over de Col de Turini te trekken, maar in 2021 kiezen we voor een meer klassieke openingsweek. Toch zijn we erin geslaagd om enkele interessante hellingen in het parcours op te nemen”, aldus Prudhomme.

Kortere etappes

“We krijgen eerst twee etappes voor de puncheurs, gevolgd door twee sprintersritten.” De Tourorganisatie houdt in de eerste week ook rekening met waaiers. “We zullen veel met de wind spelen. We hebben de voorbije jaren gezien dat er verschillen ontstaan in waaierritten en dit zorgt voor spektakel.”

“Verder is het idee om de etappes in te korten tot 150 kilometer, waar we normaal kiezen voor ritten van 200 kilometer.” De Tour de France 2021 staat op de kalender van 26 juni tot 18 juli.

