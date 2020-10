Parcours Tour de France 2021 uitgelekt

De Tour de France presenteert aankomende zondag het parcours voor de editie van 2021, maar France Bleu zegt nu al te weten hoe het rittenschema eruit ziet. Het Grand Départ is op zaterdag 26 juni in Brest en de slotrit voert het peloton op zondag 18 juli naar Parijs.

De eerste vier etappes doorkruisen Bretagne. Die regio is aangewezen om de start te organiseren nadat Kopenhagen zich terugtrok. De Deense stad stond niet open om het Grand Départ een week eerder te organiseren. ASO wilde dat wel, omdat het een botsing op de kalender voorkomt met de Olympische Spelen 2021 in Tokio.

Van Bretagne naar Tignes

Al op de tweede dag ligt er een aankomst heuvelop, op de Mûr-de-Bretagne. Na de passage door Bretagne gaat het peloton dwars door Frankrijk richting de Alpen, met op de eerste woensdag een lange individuele tijdrit op de vijfde dag. Het weekend wordt gekleurd door twee bergetappes met aankomsten in Le Grand Bornand en Tignes. De aankomst op Tignes is een cadeau voor het skidorp na de etappe in 2019 die door een hagelstorm en modderstromen nooit finishte.

Kriskras door de Pyreneeën

Na een rustdag in Tignes vertrekken de renners via Valence naar de Provence. De ‘Reus van de Provence’ kan dan niet ontbreken: in de elfde etappe staat de Mont Ventoux gepland met waarschijnlijk een aankomst beneden in Malaucène. Nîmes en Carcassonne zijn de haltes voor het peloton de Pyreneeën aandoet. De tweede week wordt afgesloten met een bergrit naar Andorra, waar ook de laatste rustdag is.

Daags na de rustdag staat een bergrit gepland naar Saint-Gaudens met onderweg mogelijk de Port de Lers, de Col de la Core en de Portet d’Aspet. De zeventiende etappe op de Franse feestdag zou dan weer finishen op de Col du Portet, met daarvoor ook nog de Port de Balès en de Col de Peyresourde op het menu. Ook de rit naar Iraty zal gekenmerkt worden door Pyreneeëncols.

Tijdrit op de voorlaatste dag

Etappe 19 kan gezien worden als een overgangsetappe, want een dag later valt in het departement Gironde de beslissing in het algemeen klassement. De organisatie kiest namelijk voor een individuele tijdrit van ongeveer 30 kilometer tussen Libourne en Saint-Emilion op de laatste dag voor Parijs.

Op zondag 1 november horen we hoe het definitieve parcours van de Tour de France 2021 eruit ziet…

Tour de France 2021 – Het uitgelekte parcours van France Bleu

Etappe 1: Brest – Landerneau (zaterdag 26 juni)

Etappe 2: Perros-Guirec – Mûr-de-Bretagne (zondag 27 juni)

Etappe 3: Lorient – Pontivy (maandag 28 juni)

Etappe 4: Redon – Fougères (dinsdag 29 juni)

Etappe 5: Changé – Laval, ITT of TTT (woensdag 30 juni)

Etappe 6: Tours – Châteauroux (donderdag 1 juli)

Etappe 7: Vierzon – Le Creusot (vrijdag 2 juli)

Etappe 8: Oyonnax – Le Grand Bornand (zaterdag 3 juli)

Etappe 9: Albertville – Tignes (zondag 4 juli)

Rustdag in Tignes (maandag 5 juli)

Etappe 10: Bourg-Saint-Maurice – Valence (dinsdag 6 juli)

Etappe 11: Sorgues – Mont Ventoux/Malaucène (woensdag 7 juli)

Etappe 12: Mont Ventoux – Nîmes (donderdag 8 juli)

Etappe 13: Nîmes – Carcassonne (vrijdag 9 juli)

Etappe 14: Carcassonne – Quillan (zaterdag 10 juli)

Etappe 15: Céret – Andorra (zondag 11 juli)

Rustdag in Andorra (maandag 12 juli)

Etappe 16: Andorra – Saint-Gaudens (dinsdag 13 juli)

Etappe 17: Muret – Saint-Lary-Soulan (woensdag 14 juli)

Etappe 18: Tarbes – Iraty (donderdag 15 juli)

Etappe 19: Oloron-Sainte-Marie – Libourne (vrijdag 16 juli)

Etappe 20: Libourne – Saint-Emilion, ITT (zaterdag 17 juli)

Etappe 21: Chatou – Parijs (zondag 18 juli)