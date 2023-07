Prudhomme memoreert emotioneel moment Van der Poel: “Populairder dan Alaphilippe en Pinot samen”

Het is al ruim een week geleden, maar Tourbaas Christian Prudhomme raakt nog altijd ontroerd als hij denkt aan de start van de negende Tourrit. Voordat de renners vertrokken, was er een eerbetoon aan de Franse wielerheld Raymond Poulidor. Poulidors kleinzoon Mathieu van der Poel, die op het podium werd geroepen, barstte daarbij in snikken uit. “Het was heel emotioneel”, zegt Prudhomme tegen De Telegraaf.

“In de eerste plaats voor Mathieu zelf, maar ook voor alle anderen die de plechtigheid bijwoonden”, vervolgt de directeur van de Tour de France. “Op zulke momenten merk je dat hij populairder is dan de Franse wielerhelden Julian Alaphilippe en Thibaut Pinot bij elkaar.”

De negende rit ging van start in Saint-Léonard-de-Noblat, waar Raymond Poulidor vrijwel heel zijn leven heeft gewoond. “Dit was het huis van Poulidor, dus ook het huis van Mathieu. Zijn moeder Corinne (de dochter van Raymond Poulidor, red.) had geregeld dat Mathieu een fiets ontving die van Poulidor is geweest. Hij werd er zo emotioneel van dat hij nauwelijks iets kon zeggen, en eerlijk gezegd werd ik er ook heel stil van.”

