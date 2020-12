Provincie Utrecht tast in de buidel voor Vuelta-start in 2022

De provincie Utrecht staat achter het plan om de start van de Vuelta a España in 2022 alsnog in Utrecht plaats te laten vinden. Het provinciebestuur trekt drie ton extra uit om de komst van de Spaanse wielerronde mogelijk te maken.

De Ronde van Spanje had dit jaar in Nederland van start moeten gaan, maar de coronacrisis stak daar een stokje voor. Cor Jansen, initiatiefnemer om de start van de Spaanse wielerronde naar Utrecht te halen, liet eerder al weten dat hij het project graag zou uitstellen naar 2022. Het Utrechtse provinciebestuur steunt hem hierin en zegt drie ton toe, zo meldt het AD. De provincie wil de Vuelta naar Utrecht te halen om door corona getroffen sectoren als toerisme, cultuur en horeca een handje te helpen.

Dit bedrag is afkomstig uit een reservepot voor de gevolgen van de coronacrisis. De betrokken overheidsorganisaties (gemeente Utrecht, ’s Hertogenbosch, Breda en de provincie Noord-Brabant) hebben ook al extra geld toegezegd, waardoor er zicht is op ruim 1,5 miljoen euro. 2.1 miljoen euro zou nodig zijn om de Vuelta definitief binnen te kunnen halen. De Provinciale Staten moet zich overigens nog uitspreken over de extra financiering.

Wedstrijddirecteur Javier Guillén gaf eerder dit jaar al aan dat het vertrek uit Nederland een prioriteit is voor organisator Unipublic. “We hebben zoveel enthousiasme en een zeer hoge mate van betrokkenheid gezien. Het is een plezier om samen te werken. Het minste wat we kunnen doen, is de mogelijkheid onderzoeken om in de nabije toekomst uit Nederland te vertrekken en we vertrouwen erop dat we dat zo snel mogelijk zullen kunnen doen.”