Primoz Roglic: “Niet verwacht dat ik zo snel op dit niveau zou zijn”

Primoz Roglic won zaterdag de zogenoemde ‘murenrit’ in Tirreno-Adriatico. Daarmee lijkt hij – met alleen nog een op papier eenvoudige etappe voor de boeg – ook de eindzege veilig te hebben gesteld. De Sloveen van Jumbo-Visma wil de huid echter niet verkopen voordat de beer geschoten is, bleek in het flashinterview na afloop.

“We weten uit ervaring dat het nog niet voorbij is voordat de laatste etappe is verreden. Nog één dag”, zei Roglic, die sprak van een ’tricky’ etappe. Voorafgaande aan de laatste, steile beklimming van de dag moest hij samen met zijn ploeg in de achtervolging op Aleksandr Vlasov, de nummer zeven van het klassement. “Veel jongens stonden binnen een paar seconden en er waren veel aanvallen. Uiteindelijk heb ik het gehaald, daar ben ik superblij mee.”

Later verscheen Roglic ook nog voor de camera van Cycling Pro Net. “Ik geniet er gewoon van, het is ongelofelijk”, zei hij daar. “Ik had niet verwacht zo snel weer op dit niveau te zijn. Ik geniet ervan en ben blij om hier te koersen. Het was een zware rit. Er waren veel aanvallen, veel jongens die bij me in de buurt stonden. Maar onze jongens deden de hele dag geweldig werk om het te controleren. Aan het einde kreeg ik een kans om ervoor te gaan. (…) Het is een goed teken voor de Giro, maar het is alleen maar een teken. Er daar weer staan, is nog een ander ding.”

De laatste etappe van Tirreno-Adriatico gaat van en naar San Benedetto del Tronto. In het eerste deel van de 154 kilometer lange etappe zitten nog enkele beklimmingen, maar de finale is volledig vlak. Roglic heeft een voorsprong van achttien seconden op João Almeida, de nummer twee van het klassement.

