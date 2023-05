Primoz Roglic voor start bergrit naar Gran Sasso d’Italia: “Winnen zou perfect zijn”

Primož Roglič oogde voor de start van de zevende etappe van de Giro d’Italia ontspannen. In gesprek met de Deense journalisten van Eurosport vertelde hij over zijn plannen voor de bergrit naar Gran Sasso d’Italia. “Als je kan winnen, zou dat perfect zijn”, liet de kopman van Jumbo-Visma los.

“Alles gaat goed op dit moment. Het is natuurlijk de eerste bergrit en we gaan zien hoe de benen gaan voelen als het bergop gaat”, zei Roglič. Hij weet dat op Campo Imperatore gestreden gaat worden om het klassement. De klim is lang en dus zijn de gemiddeldes niet erg bijzonder, maar de laatste vijf kilometer lopen aan 8% omhoog. “We zullen waarschijnlijk volle bak gaan aan het einde en daar probeer ik bij de besten te horen.”

Roglič hield in het midden of Jumbo-Visma de controle zou nemen in aanloop naar de slotklim. “Als je kan winnen, zou dat perfect zijn. Maar de concurrentie is sterk en ik moet eerst zien hoe ik mij voel op deze eerste aankomst bergop”, aldus de Sloveen, die vooral de kat uit de boom zal willen kijken.

Tot slot kwam nog de vraag wie Roglič als zijn sterkste concurrent zag. “Na vandaag weten we meer, maar tot nu toe is Remco de snelste als je kijkt naar het klassement”, lachte hij. Roglič heeft in het klassement een achterstand van 44 seconden op Evenepoel.