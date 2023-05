Giro 2023: Liveblog – Etappe 7 bergrit met finish op Gran Sasso d’Italia vrijdag 12 mei 2023 om 08:00

Huidige Kopgroep

Vandaag krijgt het peloton een slopende finale voorgeschoteld in de Giro d’Italia. De Gran Sasso d’Italia is in de zevende etappe het decor van een strijd tussen de mannen met de beste klimmersbenen. De toppers zullen zich vandaag niet kunnen verschuilen op de Grote Steen van Italië.

De Giro keert vandaag terug naar de regio Abruzzen, voor een bergrit naar de Gran Sasso d’Italia, een bergmassief op de grens van de provincies L’Aquila en Teramo. Na een vlakke start van de etappe zullen de renners na ruim tachtig kilometer aan het echte klimwerk beginnen. De beklimmingen naar Rionero Sannitico (14 km aan 4,6%), Roccaraso (8,9 km aan 6,2%) en Calascio (13,5 km aan 6%) vormen de drie klimhindernissen tijdens de etappe.

Na een passage door Calascio klimt de route vrijwel gelijk verder richting Campo Imperatore. Het is in feite een beklimming van bijna dertig kilometer. In de laatste 4,5 kilometer zakt het gemiddelde niet meer onder de 8%, en is er nog een uitschieter van 13%. Wie kan in de laatste kilometer eindeloos wattages blijven trappen en grijpt vandaag de winst?

Mis niets van de zevende etappe van de Giro 2023 in het WielerFlits-liveblog! Het verloop van de etappe kan je bespreken in onze live chat.

Officieuze start: 11.15 uur

Officiële start: 11.20 uur

Finish: tussen 16.50 uur en 17.40 uur

Afstand: 218 kilometer

Tijdschema belangrijke passages:

Tussensprint Castel di Sangro: tussen 13.30 en 13.50

Passage Roccaraso: tussen 13.55 en 14.20

Tussensprint Bussi sul Tirino: tussen 15.10 en 15.40

Passage Calascio: tussen 15.55 en 16.35

Passage Gran Sasso d’Italia: tussen 16.50 en 17.40

