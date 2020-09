Primoz Roglic: “Voor de komende dagen verwacht ik zeker aanvallen” woensdag 9 september 2020 om 19:34

Primož Roglič kwam ongeschonden door de elfde etappe van de Tour de France en kreeg voor de derde rit op rij het geel uitgereikt. “Als je het geel draagt, kun je je geen moment van verslapping of fouten veroorloven. Je moet elke kilometer geconcentreerd zijn.”

“Het was vandaag wat makkelijker dan gisteren, maar nog altijd is het opletten op deze wegen en met zo’n groot peloton. Maar het team verrichtte weer geweldig werk, dus ook deze rit kunnen we weer wegstrepen”, zei Roglič na afloop. De Sloveen was onder de indruk van zijn ploegmaat Wout van Aert, die dicht bij zijn derde etappezege was. “Hij is uitzonderlijk. Maar niet alleen hij, iedereen draagt zijn steentje bij. En daarom hebben we de gele trui.”

De kopman van Jumbo-Visma doet niet aan doemdenkerij. “Als je erover gaat nadenken, dan kan er altijd van alles gebeuren. Iedereen moet gewoon gefocust blijven op zijn werk. Dat moeten we blijven volhouden.”

‘Voor ons verandert er tactisch weinig’

Roglič begint als leider aan de volgende etappes, waarin steeds meer geklommen moet worden. “Voor de komende dagen gaan we het zien. Ik verwacht zeker de nodige aanvallen, maar voor ons verandert er tactisch weinig. We moeten ons op onszelf focussen en doen wat we de hele Tour al doen. We kunnen niet meer doen dan ons best. Als de concurrentie plannen heeft, zullen we ze binnenkort wel zien.”