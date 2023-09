zondag 3 september 2023 om 17:30

Vuelta 2023: Lennard Kämna voltooit trilogie na knotsgekke etappe, Roglic deelt mini tik uit

De negende etappe van de Vuelta a España is gewonnen door Lennard Kämna. De renner van BORA-hansgrohe won vanuit de vroege vlucht door Matteo Sobrero te kloppen. Even leek de etappe uit te draaien op een heus waaierspektakel, maar de aanvalspogingen van Jumbo-Visma en Soudal Quick-Step strandden ver voor de streep. Sepp Kuss blijft de leider in het algemeen klassement.

Een dag voor de rustdag kregen de renners opnieuw een zware etappe voorgeschoteld. In totaal moest er 184,5 kilometer afgelegd worden, vlak was het nooit. De rit stond in het teken van twee gecategoriseerde beklimmingen – eentje van eerste en eentje van tweede -, de finish van rit negen lag op de top van de laatste klim.

Waaieralarm

Alsof de vele hoogtemeters niet genoeg waren zondag, stond er ook nog eens zeer veel wind. Het waaieralarm luidde dan ook snel, zeker wanneer de renners van Jumbo-Visma zich op kop hadden gezet. De Nederlandse ploeg had duidelijk een plan, ze legden een moordend tempo op en het peloton brak al gauw in stukken.

Zodoende ontstond er een kopgroep van dertien met daarin maar liefst zeven renners van Jumbo-Visma. Primoz Roglic, Jonas Vingegaard, Sepp Kuss, Jan Tratnik, Dylan van Baarle en Attila Valter zaten mee. Remco Evenepoel, Mattia Cattaneo (Soudal Quick-Step), Aleksandr Vlasov, Emanuel Buchmann, Nico Denz (BORA-hanshrohe) en Matevz Govekar (Bahrain-Victorious) waren de overige renners die hun wagonnetje konden aanhaken.

Koers valt dan toch stil

Valter werd daarna teruggeslagen door een lekke band, maar dat zorgde er niet voor dat de kopgroep het tempo liet zakken. Meer zelfs, het gat werd alleen maar groter en zo begonnen ze met een minuut voorsprong aan de eerste gecategoriseerde klim, de Puerto Casas de la Marina la Perdiz (12,1 km aan 4,9%).

In het peloton zaten ze echter ook niet stil. De mannen van UAE Emirates en Bahrain-Victorious, die geen kopmannen in de eerste waaier hadden, verzorgden een stevig tempo. Uiteindelijk zorgde het ervoor dat de groep met onder meer leider Kuss, Roglic, Vingegaard en Evenepoel werd gegrepen op de eerste beklimming. Het was dan ook nog meer dan 100 kilometer tot de streep.

Evenepoel zorgt voor nieuw waaieralarm

Daarna viel het even stil, maar na wat vijven en zessen ontstond er weer een vroege vlucht. Lennard Kämna (BORA-hansgrohe), Chris Hamilton (Team dsm-firmenich), Amanuel Ghebreigzabhier (Lidl-Trek), Jonathan Klever Caicedo (EF Education-EasyPost), Matteo Sobrero (Jayco-AlUla), Rubén Fernández (Cofidis), Daniel Navarro (Burgos-BH) en Jon Barrenetxea (Caja Rural-Seguros RGA) waren de nieuwe aanvallers. Zij kregen meteen heel wat minuten voorsprong cadeau.

De rust leek teruggekeerd zijn in het peloton, maar niets was minder waar. Op een kleine 80 kilometer van de streep waren het de mannen van Soudal Quick-Step die voor een nieuw waaieralarm zorgden. Het peloton brak meteen weer in stukken, maar deze keer waren wel bijna alle klassementsrenners aandachtig. Lenny Martinez en Wout Poels waren de enige renners uit de top-10 die niet mee waren.

Vroege vlucht kan strijden voor zege

In no-time reed de groep van 22 een aantal minuten dicht op de koplopers, maar daarna bleven ze wat hangen op een kleine vier minuten. Vervolgens kwam er overleg tussen Evenepoel en Roglic, de twee heren besloten om het peloton weer te laten terugkeren. In dat peloton zaten nog een aantal ploegmaten van de twee toppers en die ploegmaten zetten zich na de samensmelting dan ook meteen weer op kop.

Even werd de voorsprong van koplopers dan ook nog kleiner, maar daarna liepen Kämna en co toch weer verder uit. Ze begonnen met een kleine vijf minuten voorsprong aan de laatste 30 kilometer. Het was dan ook duidelijk dat de winnaar vooraan zat. Ondertussen kwam ook het bericht binnen dat de tijden werden opgenomen op twee kilometer van de streep. De organisatie maakte deze beslissing nadat modderstromen de slotkilometer op de slotklim naar Cruz de Caravaca teisterden.

Kämna solo

Op de Alto Caravaca da la Cruz werd al snel duidelijk dat Kämna de beste klimmer was van de kopgroep. Hamilton, Sobrero en Ghebreigzabhier konden even volgen, maar op vijf kilometer van de streep trok Kämna stevig door. Meteen sloeg de Duitser van BORA-hansgrohe een groot gat, alleen de Italiaan Sobrero kon enigszins in de buurt blijven.

Echt dicht kwam Sobrero echter niet, Kämna had de klim goed ingediend. De 26-jarige renner won zo de etappe en voltooide daarmee de trilogie van de grote rondes. Kämna won namelijk al eerder een etappe in de Tour en de Giro, maar nog niet in de Vuelta. Sobrero en Hamilton moesten vrede nemen met plaats twee en drie.

Roglic deelt mini tik uit

De klassementsrenners bleven redelijk rustig op de slotklim. Almeida was de enige renner die voor de aanval koos, hij kreeg Vlasov met zich mee. Even voor de tijdsopname op een tweetal kilometer van de streep demarreerde Roglic. De Sloveen kon zijn concurrenten even lossen met een explosieve sprint, maar groot was zijn voorsprong niet op twee kilometer van de streep. De verschillen tussen de favorieten waren na rit negen dan ook zeer klein.