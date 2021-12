Primoz Roglic verlengt tot eind 2025 bij Jumbo-Visma

Jumbo-Visma heeft het contract met kopman Primož Roglič opengebroken en hij verlengt tot en met 2025. Het eerdere contract van de Sloveen liep tot en met 2023. Met de nieuwe verbintenis staat de voormalig skischansspringer straks tien jaar onder contract bij de Nederlandse ploeg. De laatste drie seizoenen won Rogla de Ronde van Spanje.

Roglič is blij met zijn verlenging en blikt terug op de ontwikkeling die hij bij de Nederlandse ploeg heeft doorgemaakt. “Ik ben met dit team meegegroeid sinds mijn komst in 2016. We hebben samen al een flinke geschiedenis waar ik erg trots op ben. Ik maakte op een wat latere leeftijd mijn debuut in het WorldTour-peloton. Het zag er misschien makkelijk uit en de mooiste momenten komen het snelst bovendrijven, maar het was niet altijd gemakkelijk. Toch is het snel gegaan met mij en mijn ontwikkeling. Ik ben niet in mijn eentje verantwoordelijk voor die mooie momenten. Dat deed ik samen met mijn ploeggenoten en de staf. Het is fijn om ook de volgende jaren onderdeel uit te maken van dit team”, laat hij weten.

Ook vertelt hij vertrouwen te hebben in de toekomst. “Mijn doelen staan los van resultaten. Ik wil me vooral blijven ontwikkelen op verschillende gebieden. Fysiek en mentaal, maar ook als leider van een team en als mens. Daarvoor zit ik hier op de juiste plek. Waar de komende jaren de focus op komt te liggen, zullen we wel zien”, kijkt de Sloveen vooruit.

‘Roglič is de belichaming van de transformatie van onze ploeg’

Wie ook content is met de nieuwe verbintenis, is sportief directeur Merijn Zeeman. “We vinden het heel speciaal dat Primož nogmaals verlengt en tot op heden zijn hele professionele carrière bij ons team rijdt. Daar zijn we superblij mee en ook heel erg trots op. Primož is de belichaming van de transformatie van onze ploeg in de laatste jaren. Deze contractverlenging geeft ons de mogelijkheid om ook de komende jaren plannen en doelstellingen te maken waarin hij een centrale rol speelt. Primož is een van de pijlers binnen de ploeg. De cultuur die we samen hebben opgebouwd, is ontzettend van toepassing op de sporter en de persoon Primož Roglič”, klinkt het trots bij de sportief directeur van Jumbo-Visma.

More jerseys to come, more beautiful moments to follow🥰 #PRIMOZ2025 pic.twitter.com/0tyIwNtSy3 — Team Jumbo-Visma cycling (@JumboVismaRoad) December 22, 2021