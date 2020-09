Primoz Roglic tweede op Grand Colombier: “Ik had de etappe graag gewonnen” zondag 13 september 2020 om 18:03

Primoz Roglic had op de Grand Colombier de kans om zijn tweede ritzege te boeken, maar de geletruidrager van Jumbo-Visma kwam in een sprint tekort tegen zijn jongere landgenoot Tadej Pogacar. De UAE Emirates-kopman loopt door zijn ritzege wel vier seconden in op Roglic.

“Ik had de etappe heel graag gewonnen, dat staat buiten kijf”, aldus Roglic na afloop van de vijftiende etappe. Zijn ploeg Jumbo-Visma had de hele etappe de controle en rolde in de slotkilometer de rode loper uit voor een ‘sprint’ van de klassementsmannen. “De ploeg heeft geweldig werk geleverd, maar aan het einde kwam ik net te kort voor de ritzege. Voor de rest was het een goede etappe.”

Vooral op de slotkim was Jumbo-Visma indrukwekkend. Na beulswerk van Robert Gesink bepaalde Wout van Aert kilometerslang het tempo. Daardoor moesten onder meer Egan Bernal en Nairo Quintana vroeg lossen. “De jongens vlogen echt vandaag”, zegt Roglic over zijn ploeggenoten. “Chapeau aan iedereen die een aandeel daarin heeft gehad. Tot nu toe doen we heel goed werk in deze Tour de France.”

Pogacar en Bernal

Dat Pogacar de rit won, verbaasde Roglic niet. “Ik had liever vier seconden op hem gewonnen. Tadej is heel erg sterk op dit moment, dat blijkt. Hij heeft duidelijk heel goede benen. Mijn ploeg was erg sterk, maar Tadej was beter vandaag en daarom kwam ik tekort voor de overwinning.”

Roglic gaat met een voorsprong van 40 seconden op Pogacar de tweede rustdag van deze Tour in. Van Egan Bernal, die meer dan zeven minuten verloor op de Grand Colombier, heeft hij geen last meer. “Of ik daar blij mee ben? Ik kijk niet zo veel naar de anderen, wie het goed doet of niet. Ik houd de focus op onze ploeg. Dat hebben we zelf in de hand en dat gaat geweldig tot nu toe.”

Beelden slotfase: