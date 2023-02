Primoz Roglic rijdt slechts één koers in aanloop naar de Giro d’Italia

Primoz Roglic zal met een beperkt aantal koersdagen in de benen aan de start staan van de Ronde van Italië (6-28 mei), zijn eerste grote doel van dit jaar. De Sloveen komt voorafgaande aan de Giro enkel in actie in de Ronde van Catalonië (20-26 maart). Dat vertelt hij in gesprek met RTV Slovenija.

Roglic is momenteel met Jumbo-Visma op hoogtestage op Tenerife. “Het zijn de eerste echte voorbereidingen op mijn seizoen”, aldus de 33-jarige klassementsrenner, die in oktober geopereerd werd aan zijn schouder. “Ik ondervind daar geen hinder meer van. Mijn schouder werkt zoals het moet werken. Alles gaat goed en ik ben gezond. We zijn aan het toewerken naar de Giro.”

“Op het moment gaat alles volgens plan. Ik zal klaar zijn voor de Giro. We zullen zien hoe goed ik rijd in de Ronde van Catalonië, eind maart. Dat wordt een echte test om te kijken waar we staan”, vervolgt Roglic. “Na Catalonië heb ik opnieuw een langere hoogtestage (op Tenerife, red.) richting de Giro. Er zijn meerdere redenen waarom we het zo aanpakken. Het had niet veel zin om nog wedstrijden te gaan rijden, want de data sloten niet aan bij onze wensen. Voor de Giro wordt de Ronde van Catalonië dus mijn enige koers.”

Roglic reed de Ronde van Catalonië één keer eerder, in 2016. Hij werd toen tweede in de slotrit. “Ik kijk er naar uit om terug te keren. Dit jaar zitten er veel beklimmingen in het parcours, dus het wordt een goed meetmoment wat mijn klimcapaciteiten betreft.” Roglic zegt zich optimaal te zullen voorbereiden op de Spaanse rittenkoers en niet ‘op tachtig of negentig procent’ aan de start te zullen verschijnen, maar het kopmanschap is voor Wilco Kelderman, de meesterknecht van de Sloveen in de Giro. Dat liet de Nederlander eerder weten aan WielerFlits.

