Primoz Roglic succesvol geopereerd aan schouder

Primož Roglič is maandag succesvol onder het mes gegaan. De renner van Jumbo-Visma werd in zijn thuisland Slovenië geopereerd aan zijn schouder. Roglič kan pas na zes tot acht weken de training weer langzaam hervatten.

De 32-jarige Roglič vertelde maandag in het radioprogramma Val 202 dat een operatie noodzakelijk was. “Die schouder moet hersteld worden. Het is geen geheim dat ik al verschillende keren mijn schouder ontwricht (uit de kom, red.) heb. Het is niet niks wat er gaat gebeuren. Ze snijden een stuk van het bot af en verplaatsten dat naar de plek waar de schouder uit de kom schiet.”

Het herstel gaat zeker anderhalve maand duren, aldus de Sloveen. “Ik heb nu een limiet bereikt. Het moet opgelost worden, zodat ik nog sterker kan terugkomen en mij kan voorbereiden op nieuwe uitdagingen in het aankomende seizoen”, gaat hij verder. “Ik moet respecteren wat de dokteren vertellen. We zullen er alles aan doen dat ik zo snel mogelijk weer op de fiets kan zitten.”

De Sloveen kende een seizoen met enkele pieken maar ook diepe dalen. De ronderenner won met Parijs-Nice en het Critérium du Dauphiné twee prestigieuze meerdaagse wielerkoersen, maar wat betreft grote rondes zal Roglič het voorbije seizoen snel willen vergeten. Hij moest in de Tour de France en de Vuelta a España opgeven na een val.

Primož Roglič z ekipo asis. Miha Ambrožiča, dr. med., po zahtevni in uspešni operaciji rame na Travmatološki kliniki UKCL. @rogla želimo vam hitro in uspešno okrevanje in čimprejšnjo vrnitev med zmagovalce 🚴‍♂️ navijamo za vas 💪🚴‍♂️😊 pic.twitter.com/KYeUjmmiB9 — UKC Ljubljana (@ukclj) October 11, 2022