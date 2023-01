Wilco Kelderman als superknecht naar de Giro d’Italia 2023: “Makkelijke keuze”

Wilco Kelderman keert komend seizoen terug bij Jumbo-Visma. Na vier jaar Team Sunweb en twee jaar bij BORA-hansgrohe, heeft de 31-jarige klassementsrenner unfinished business bij de ploeg die hem in 2012 naar de profs haalde. Hij concentreert zich dit seizoen eerst en vooral op de Giro d’Italia. Niet als kopman, maar als superknecht. Bij WielerFlits legt hij uit waarom.

De keuze om niet langer het kopmanschap te dragen, is een opvallende. Kelderman had dat bij BORA-hansgrohe kunnen blijven en hij had die rol ook bij andere ploegen kunnen krijgen. “Ik maak altijd de afweging bij welke ploeg ik het beste uit mezelf kan halen. Jumbo-Visma heeft alles goed staan. Op het gebied van voeding, training, materiaal, eigenlijk op elk vlak. Bij deze ploeg kan ik de beste Wilco Kelderman laten zien. Dat is iets wat mij enorm inspireert als renner. Het bezorgt me extra motivatie om hard te trainen en ervoor te gaan. Alle mensen die hier werken, hebben diezelfde instelling. Voor mij was dat doorslaggevend.”

Het betekent voor de geboren Gelderlander een terugkeer op het oude nest. “Toen ik hier zes jaar geleden vertrok, was dat met het idee dat Jumbo-Visma nog geen afgesloten hoofdstuk was. Ik had hier nog niet alles eruit gehaald wat erin zat. Dat kwam omdat ik nog jong was, er kwam best wel veel druk bij kijken. Zeker van mijn kant was de samenwerking niet top. Ik had moeite met communiceren, het liep gewoon niet zoals het zou moeten. Door de jaren heen heb ik heel veel geleerd. Ik ben nu volwassener. Ik ben blij dat ik terug ben. Het voelt als een familie en ik vind het lekker om weer in een Nederlandse ploeg te zitten.”

Giro d’Italia

Als beste Nederlandse klassementsrenner van de ploeg lag het in de lijn der verwachting dat hij als kopman naar de Giro d’Italia zou gaan. Dat laatste klopt, maar wel als superknecht van Primož Roglič. Een bewuste keuze, legt Kelderman uit. “De Giro heeft altijd mijn voorkeur. Ik vind dat een mooie ronde om te doen en de ploeg wilde me ook hier hebben. Die keuze was dus makkelijk. De rolverdeling is ook duidelijk. Primož heeft drie keer de Vuelta a España gewonnen en op het podium gestaan van de Tour de France en de Giro. Hij kan de Ronde van Italië winnen. Dat is echt een hoofddoel voor de ploeg en wij zijn daar supersterk voor.”

“Als ik echt heel goed ben, kan ik podium rijden”, geeft Kelderman eerlijk mee. “Dat is één keer gelukt. We gaan voor het hoogst haalbare en daarvoor is Primož een toprenner. Voor mij is het ook niet belangrijk om per se top-10 te rijden. Dat is niet iets wat ik echt graag wil. Natuurlijk probeer ik zo lang mogelijk hoog in het klassement te staan. Twee mannen die kort staan, is altijd beter dan een. Maar het doel is wel om Primož naar de eindzege te loodsen. Het Giro-parcours is mooi, heel lastig. Er zitten wel heel veel tijdritkilometers in, maar die laatste week is zo zwaar… Alleen als je zoals ons sterk bent, kun je daar toeslaan.”

Eigen kansen

Dat Kelderman kiest voor een rol als superknecht in de Giro, betekent niet dat hij meteen kopman af is. Integendeel. “Of het als een verlossing voelt dat ik die druk niet meer heb? Nee, want ik houd me daar niet meer mee bezig. Ik heb alleen invloed op wat ik zelf kan doen. Bovendien krijg ik ook mijn eigen kansen. In februari ga ik drie weken op hoogtestage om me voor te bereiden op Tirreno-Adriatico en de Ronde van Catalonië. Daar ben ik de kopman van Jumbo-Visma. Dat is mooi, vooral omdat dit ook gewoon hoofdprijzen zijn en geen voorbereidingskoersen. Na Catalonië ga ik via een nieuwe hoogtestage naar de Giro.”

