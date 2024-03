zondag 10 maart 2024 om 19:14

Primoz Roglic reed nog niet als ‘raket’ bij debuut voor BORA-hansgrohe: “Moest nog wennen aan alles”

Primoz Roglic had zich zijn debuut bij BORA-hansgrohe ongetwijfeld anders voorgesteld. De Sloveen kwam in Parijs-Nice niet verder dan een tiende plaats, op ruim vijf en een halve minuut van eindwinnaar Matteo Jorgenson. Toch blijft hij positief.

“Het is een compleet nieuwe omgeving”, begon Roglic voor de camera van Cycling Pro Net, doelend op zijn nieuwe ploeg BORA-hansgrohe. “Maar mijn leven verandert niet als ik Parijs-Nice had gewonnen, ik moet mezelf tijd geven. Ik wil niets overhaast te doen. In deze koers moest ik nog wennen aan alles. Aan de jongens, aan de staf. Daarnaast was het mijn eerste koers. Ik had dit duidelijk nodig. Nu zit ik in een goede positie om weer op te bouwen.”

“Natuurlijk kwam ik naar Parijs-Nice met de mindset om de koers te winnen. Anders was ik überhaupt niet gekomen”, vervolgde de 34-jarige renner. “Maar ik wilde ook een goed blok met intensiteit doen. Dat heb ik hier gedaan. Ik ben gezond gebleven, ben heel gebleven. Dat is belangrijk. Deze inspanningen zitten weer in de benen. Op naar de volgende koersen.”

Raketten

Maar in het verleden had Roglic vaak geen koersen nodig om als een ‘raket’ rond te rijden, wierp de interviewer hem voor de voeten. Vaak stond hij er meteen in zijn eerste koers. “Er zijn veel raketten tegenwoordig hè”, antwoordde Roglic lachend. “Ik ben duidelijk niet de enige die een hoogtestage doet, dat doen andere jongens ook. Dus ja, zij zijn ook klaar om het seizoen te starten.”