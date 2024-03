zondag 10 maart 2024 om 16:03

BORA-hansgrohe had meer verwacht van Parijs-Nice: “Primoz Roglic had niet zijn beste dagen”

BORA-hansgrohe kijkt met dubbele gevoelens terug op Parijs-Nice. De Duitse ploeg wilde het algemeen klassement winnen, maar moest uiteindelijk vrede nemen met een vijfde plaats in dat eindklassement en een ritzege. “Dat is goed, maar niet wat we verwacht hadden”, vertelt ploegleider Patxi Vila.

Via de officiële kanalen van het team vertelt de Spaanse oud-renner over de afgelopen week. “We wisten dat er veel ging gebeuren vandaag. We hebben dan ook agressief gekoerst. We deden het goed. Op het beslissende moment hadden we met Primoz Roglic en Aleksandr Vlasov twee renners in de kopgroep. Toen Remco Evenepoel en Matteo Jorgenson gingen kon alleen Vlasov nog aansluiten.”

Vila: “Roglic had het in zich om mee te zijn”

“Met Roglic hadden we dan nog iemand als back-up. Hij had deze week echter niet zijn beste dagen. We wilden vandaag nog het eindpodium halen, maar uiteindelijk was Vlasov te moe. Hij heeft wel getoond hoe goed hij was. Roglic deed dat ook, maar vandaag heeft hij veel tactische fouten gemaakt. Dat heeft hem veel tijd gekost. Hij had het wel in zich om voorop te zitten”, is Vila optimistisch.

“We gaan uiteindelijk naar huis met een vijfde plaats in het eindklassement en een ritzege”, concludeert Vila. “Dat is goed, maar niet wat we verwacht hadden.” Bij Europoort vulde Vlasov nog kort zijn ploegleider aan: “Ik heb er alles uitgehaald vandaag. Ik zat aanvankelijk nog mee met Jorgenson en Evenepoel, maar ik was te moe. Het was echt een zeer zware dag.”