Primoz Roglic: “Pogacar dwingt mij om de beste versie van mezelf te worden”

Primož Roglič moest dit seizoen na een zware valpartij opgeven in de Tour de France, waarna hij zich in de Vuelta a España revancheerde met zijn derde eindzege op rij. De Sloveense kopman weet dat zijn ploeg Jumbo-Visma ook in 2022 alles op eindwinst in de Tour zet, en Roglič weet dat op hem gerekend wordt. “Ik wil zeker terug naar de Tour de France en proberen daar te winnen”, vertelt hij aan Cyclingnews.

“Maar ik heb geleerd dat het niet het einde van de wereld is als je de Tour niet wint. Het leven gaat door, zelfs als ik niet de Ronde van Frankrijk win of welk ander resultaat dan ook behaal”, geeft Roglič aan. De concurrentie van landgenoot Tadej Pogačar is voor hem een inspiratie. “Er zijn altijd renners in topvorm in de Tour, en als je wil winnen, moet je iedereen verslaan.”

“Dat is simpelweg de enige regel in het wielrennen en in de Tour de France. Als Tadej er niet was, dan zou Egan Bernal, Chris Froome of iemand anders wel de topfavoriet zijn. Maar ik heb ondertussen geleerd dat Pogačar mij dwingt de beste versie van mezelf te worden. Zonder hem zou ik niet zo goed zijn nu. Hij geeft mij een uitdaging, en eigenlijk iedereen. Daar ben ik hem dankbaar voor”, aldus Roglič.

Genieten

De 32-jarige klimmer zegt dat hij blij is met zijn huidige rol, op de fiets en daarnaast. “Ik zie moeilijkheden in het leven liever als uitdaging dan als een probleem. Wat er nu gebeurt in de wereld, laat zien dat we moeten proberen om van het leven te genieten”, geeft hij mee. “Als ik niet zou genieten van het koersen, de trainingen, de pijn en het afzien, dan zou ik iets anders gaan doen. Iets wat mij plezier geeft, want ik moet blij zijn in het leven.”

“Maar ik ben niet iemand die zich uitspreekt en ergens mee pronkt. In onze sport moet je laten zien wat je kan op de weg, met je benen. Niet op televisie. Ik denk dat mensen het mooi vinden als je niet opgeeft en blijft strijden”, zegt Roglič, die sinds zijn debuut bij LottoNL-Jumbo in 2016 flinke stappen heeft gezet. “Mijn carrière verliep heel snel. Ik was een laatbloeier, kwam uit een andere sport en moest alles supersnel leren. Ik moest leren koersen, en ik moest in mijn geval ook leren afzien.”

Tour, Tokio en Vuelta

Over 2021 reageert hij op een typische Roglič-wijze. “It was crazy, eh? Het was een mooi jaar. Ik heb ervan genoten en het was succesvol. Het ging ook zo snel. Ik was echt klaar voor de Tour de France, maar had geen geluk en viel, waardoor ik moest opgeven. Er was geen andere optie. Daardoor was de Tour shit“, concludeert de Sloveen, die niet lang daarna wel olympisch tijdritkampioen werd in Tokio. “Op de dag zelf voelde ik mij goed, pijnvrij en reed ik mijn favoriete onderdeel.”

“Ik had nooit gepland om daarna nog de Vuelta te rijden, maar ik heb die ronde altijd gewonnen. Dat is wel een verhaal op zich”, blikt hij terug op zijn drie deelnames én drie eindzeges in Spanje. “Dit jaar verliep redelijk perfect. Ik heb ervan genoten van begin tot eind.”