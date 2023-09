donderdag 7 september 2023 om 18:05

Primoz Roglic pakt bonificatieseconden: “Maakt me niks uit of het veel energie kostte”

Primoz Roglic pakte donderdag tijdens de tussensprint vier seconden terug op Remco Evenepoel en de overige klassementsrenners. Na afloop van de rit wordt de Sloveen gevraagd of zijn sprint niet teveel energie kostte: “We gaan het zien, maar het maakt me ook niks uit.”

De kopman van Jumbo-Visma laat verder weten dat het geen vooropgezet plan was om mee te sprinten bij de tussensprint. “Maar ik was op de goede positie en dan ga je er ook voor. Soms win je wat seconden en soms verlies je wat seconden. Dat ik nu wat seconden pak, is heel mooi.”

“We gaan zien wat het waard is”, eindigt hij. “Morgen zullen de verschillen een stuk grotere zijn, denk ik. We gaan het allemaal wel zien.” In het klassement is Roglic Evenepoel nu tot op 23 seconden genaderd.