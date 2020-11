Primoz Roglic over de Angliru: “Het zal ontzettend zwaar worden”

De renners in de Vuelta a España kunnen vandaag hun borst natmaken, aangezien de twaalfde etappe finisht op de top van de verschrikkelijke steile Alto de l’Angliru. Het is voor Primož Roglič de eerste keer dat hij naar boven zal rijden. “Ik ken de Angliru alleen van video’s, maar het zal ontzettend zwaar worden.”

Voor de Sloveen van Jumbo-Visma, die na elf etappes de rode leiderstrui in zijn bezit heeft, is het een cruciale dag. “Ik ben nog nooit de Angliru opgereden en ken de beklimming dus niet. Ik weet wel dat het een superzware klim is”, zo vertelde hij na afloop van de elfde etappe aan sportkrant AS.

“Ik heb denk ik in mijn carrière nog nooit zo’n zware beklimming moeten afwerken. Ik heb de beelden gezien en het ziet er indrukwekkend uit. Ik verwacht natuurlijk aanvallen van andere klassementsrenners. Ik denk niet dat we een rustige etappe mogen verwachten. Het zal voor de fans een leuke dag worden, die zullen genieten voor de televisie.”

Roglič en zijn grote uitdager Richard Carapaz staan na bijna twee weken Vuelta in dezelfde tijd. Ook Daniel Martin en Hugh Carthy staan nog binnen de minuut van de Sloveen.

