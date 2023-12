donderdag 28 december 2023 om 15:34

Primoz Roglic: “Ook als ik de Vuelta had gewonnen, was ik vertrokken bij Jumbo-Visma”

Primoz Roglic is vanaf 1 januari officieel geen renner meer van Jumbo-Visma. Dat hij de Nederlandse ploeg zou verruilen voor BORA-hansgrohe, heeft niets te maken met de veelbewogen slotweek van de Vuelta a España. Dat zegt de Sloveen in een interview met het Algemeen Dagblad.

Roglic ging als kopman naar de Vuelta a España, maar eindigde uiteindelijk als derde, achter Sepp Kuss en Jonas Vingegaard. De ploeg trok de laatste dagen de kaart van de Amerikaanse rodetruidrager. Voor Roglic voelde het ‘oncomfortabel’ om niet tot het laatste moment te strijden voor de eindzege. “Want het is mijn verantwoordelijkheid om wedstrijden te winnen”, legt hij uit. “Aan de andere kant ging het niet alleen om mij, maar ook om het team. En niemand die het meer verdient dan Sepp.”

“Een paar jaar eerder heb ik Jonas en Sepp alles geleerd, keken ze nog naar me op en nu waren ze de nummers 1 en 2 voor mij. Wij schreven geschiedenis en ik was daar een onderdeel van. Maar ook als ik de Vuelta had gewonnen, was ik vertrokken. Ik heb nu eenmaal ergens anders grotere mogelijkheden om te bereiken waar ik nog voor vecht”, aldus de 34-jarige renner, die nog één groot doel heeft: winst in de Tour de France. “Maar als het moment niet meer komt, dan heb ik geen spijt.”

“Het kwam tot een punt dat ik wel weg moest”

De keuze om Jumbo-Visma te verlaten voor BORA-hansgrohe was geen moeilijke voor Roglic, vertelt hij. “Eerder een natuurlijke. Ik heb met Jumbo het maximale bereikt wat kon. Het kwam tot het punt dat ik wel weg moest. Het doet niets af aan hoe blij ik was op het podium in Madrid. Hopelijk sta ik op toekomstige foto’s nog blijer en in een andere trui.”