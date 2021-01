Primoz Roglic ontbreekt op trainingskamp Jumbo-Visma

Primož Roglič ontbreekt op het huidige trainingskamp van Jumbo-Visma in Spanje. De Sloveense kopman reisde niet af naar Alicante vanwege een coronabesmetting in zijn thuisomgeving. De ploeg betwijfelt of hij nog naar eerste trainingskamp komt.

Jumbo-Visma verblijft deze weken met de mannen-, vrouwen- en beloftenploeg in een hotel in Alicante. Dat hotel is volledig afgehuurd, om de kans op coronabesmettingen te verkleinen. De nummer één van de wereldranglijst ontbreekt dus op de stage in de kustplaats.

In februari wil Jumbo-Visma nog met een delegatie naar Tenerife, waar getraind kan worden op de Teide. Die hoogtestage gaat door als het Canarische eiland niet op slot zit.

Later deze week openbaart de Nederlandse WorldTour-ploeg de plannen voor het seizoen 2021. WielerFlits wist al te melden dat Jumbo-Visma van plan is om met Roglič, Tom Dumoulin en Steven Kruijswijk naar de Tour de France te gaan. De Sloveen liet eerder al weten zijn seizoen te beginnen in Parijs-Nice.