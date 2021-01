Team DSM en Jumbo-Visma huren hotels af voor trainingskamp Spanje

Team DSM en Jumbo-Visma gaan deze maand op trainingskamp naar Spanje en daar hebben beide WorldTour-teams een volledig hotel voor afgehuurd. Alle personeelsleden van de betreffende hotels worden uit voorzorg naar huis gestuurd. “Dus Tom Dumoulin en Primož Roglič zullen zelf hun kamer netjes moeten houden”, vertelt woordvoerder Ard Bierens van Jumbo-Visma aan De Limburger.

Jumbo-Visma gaat met ruim tachtig mensen naar Alicante. Het gaat dan om 27 renners van de WorldTour-ploeg, twaalf rensters van de vrouwenploeg en twaalf beloften. Om de kans op een coronabesmetting klein te houden, doen de renners en stafleden zoveel mogelijk zelf. “Koken, bedienen, schoonmaken: alle renners en stafleden zullen het zelf moeten doen”, aldus Bierens.

In februari wil Jumbo-Visma met een delegatie naar Tenerife, waar getraind kan worden op de Teide. Die hoogtestage gaat door als het Canarische eiland niet op slot zit.

Bubbels bij Team DSM

Team DSM, een Duitse ploeg met Nederlandse oorsprong, trekt dan weer naar een ‘eigen’ hotel in Calpe. “Wij creëren drie grote bubbels: het mannenteam, het vrouwenteam en het beloftenteam. Die drie groepen blijven strikt gescheiden. En die drie bubbels verdelen we weer in kleine bubbels van vier als ze de weg opgaan om te trainen”, zegt ploegleider Matt Winston.

Ook in aanloop naar het trainingskamp moest veel geregeld worden. “Om überhaupt in Spanje te komen, moeten alle renners twee negatieve PCR-tests op zak hebben. Officieel hoeft het er maar een te zijn, maar wij volgen hierin de richtlijnen van de UCI”, aldus Winston.