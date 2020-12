Primoz Roglic begint seizoen in Parijs-Nice

Primož Roglič begint relatief laat aan het nieuwe wielerseizoen. De winnaar van de jongste Vuelta a España zal in Parijs-Nice (7-14 maart) zijn eerste wedstrijdkilometers van 2021 afwerken, zo laat hij weten in gesprek met Siol.net.

De renner van Jumbo-Visma, die in zijn thuisland Slovenië is uitgeroepen tot Sportman van het Jaar, kan naar eigen zeggen nog niet veel vertellen over 2021. “Er is nog niks besloten, maar ik kan al wel zeggen dat ik 2021 ga beginnen in Parijs-Nice. Daarna volg ik hetzelfde programma als vorig jaar, tot aan de Tour.”

Olympische Spelen

“Ik kan alle details pas onthullen nadat ik met de ploegleiding heb gesproken en overlegd”, aldus Roglič, die er wel geen geheim van maakt dat hij volgend jaar graag een gooi wil doen naar die nog ontbrekende Tourzege. De Sloveen kijkt ook met een schuin oog naar de Olympische Spelen van volgend jaar in Tokio.

“In de wielersport zijn de Spelen misschien niet zo belangrijk als bij andere sporten, maar voor mij zijn ze wel belangrijk. Ik kom immers uit de wintersport. Ik wil in de best mogelijk vorm naar de Spelen trekken, maar ik besef dat het enorm moeilijk gaat worden. Er zit weinig tijd tussen Tour en Spelen. Toch geloof ik dat je na de Tour mee kunt doen aan de Spelen.”