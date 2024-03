dinsdag 5 maart 2024 om 09:03

Primoz Roglic moet nog wennen aan kleuren BORA: “Heb nog instinct om de gelen te volgen”

Primoz Roglic is momenteel actief in Parijs-Nice, zijn eerste koers voor BORA-hansgrohe. Hij maakte deze winter na acht jaar de overstap van Jumbo-Visma (tegenwoordig Visma | Lease a Bike). Het is voor de Sloveen soms nog wel even wennen dat hij niet langer in het geel-zwart rijdt

“Tot nog toe gaat het goed”, begon Roglic voor de start van de tweede etappe tegen RTV Slo. “Maar tijdens de wedstrijd heb ik – na al die jaren – nog steeds het instinct om de gelen te volgen. Ook ik moet nog echt wennen aan deze nieuwe kleuren.”

Het is de komende week zaak om alles nog wat af te stemmen, vertelt Roglic. “Want na al die jaren, waarin je steeds met dezelfde renners hebt gekoerst, is het toch heel anders bij een compleet nieuw team, met nieuwe mensen. Dus in deze koers is het eerst en vooral ons voornaamste doel om elkaar grondig te leren kennen en vertrouwen in elkaar te krijgen. Daar willen we aan werken.”