dinsdag 5 september 2023 om 18:08

Evenepoel kende niet zijn beste dag: “Maar loop wel uit op mijn tegenstanders”

Remco Evenepoel werd door veel mensen gezien als dé favoriet voor de tijdrit in de Vuelta a España, maar de Belg moest in Valladolid zijn meerdere erkennen in Filippo Ganna. De Belg deed wel goede zaken in de strijd om de eindzege, al wist Primoz Roglic wel de schade te beperken. “Ik had vandaag niet mijn beste dag”, keek Evenepoel terug op zijn tijdrit.

De regerend wereldkampioen tegen de klok hoopte vandaag flink uit te halen in de 25,8 kilometer lange tijdrit van en naar Valladolid, en zo zijn grootste concurrenten voor de eindzege op achterstand te zetten. Evenepoel slaagde ook in zijn missie, al was het verschil met bijvoorbeeld Roglic – twintig seconden – nu ook weer niet al te groot. Zijn er dan ook gemengde gevoelens bij de kopman van Soudal-Quick Step?

“Het is dubbel. Ik had vandaag niet mijn beste dag. Na een tiental minuten had ik een moeilijk moment, daar heb ik het verloren. Ik wist daarna wel gelijke tred te houden met Ganna en loop ook uit op de rest, maar het was niet mijn beste dag. Ik denk echter wel dat ik gewoon tevreden moet zijn”, begon Evenepoel na afloop zijn analyse voor de camera van Sporza.

Evenepoel moest aan de streep dus zijn meerdere erkennen in zijn grote tijdritrivaal Ganna. “Er is al negen dagen hard gekoerst, terwijl Ganna zich negen dagen heeft kunnen sparen. Met eenzelfde manier van koersen had ik misschien gewonnen, maar daar ga ik het niet op steken. Een tijdrit in een grote ronde is nu eenmaal compleet anders. Ik verlies zestien seconden op een gepatenteerd tijdrijder. Dan kan ik niet anders dan tevreden zijn. Als ik van iemand moet verliezen, dan wel van Ganna.”

“Tijdrit zal niet beslissen over eindzege”

Nog belangrijker: Evenepoel staat in het algemeen klassement nu 27 seconden voor op Roglic, terwijl Vingegaard, Ayuso en Mas al op meer dan een minuut volgen. “Dat is mooi, maar er komt nog veel aan in deze Vuelta. Ik trek wel met een best goed gevoel naar de komende bergritten. Ik heb de laatste weken sowieso meer op de wegfiets gezeten en getraind, aangezien de tijdrit niet zal beslissen over winst en verlies. Ik moet nu gewoon verder opbouwen en verdergaan op mijn elan van het laatste weekend.”