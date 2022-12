‘Primoz Roglic krijgt in de Giro een Tour-waardige ploeg rond zich’

Podcast

Jumbo-Visma heeft donderdagmiddag in Amsterdam de plannen voor het wielerseizoen 2023 uit de doeken gedaan. Zo werd duidelijk dat Primoz Roglic naar de Giro d’Italia gaat in plaats van de Tour de France, omdat het Italiaanse parcours goed op zijn kwaliteiten aansluit. Jonas Vingegaard verdedigt zijn titel in Frankrijk. Dat en meer in de WielerFlits Podcast!

Zoals ieder jaar hebben de mannen geprobeerd de volledige selecties van alle grote rondes te achterhalen. Behoudens de Vuelta a España – waar volgens alle ingewijden écht nog geen invulling voor is gegeven – is dat gelukt. Zo constateren Maxim en Youri dat Primoz Roglic een Tour-waardige ploeg meekrijgt in de Giro en dat Vingegaard opnieuw kan bouwen op een veelzijdig team.

Ook komen de voorjaarsklassiekers en het project-Olav Kooij voorbij. Luister hieronder of in je favoriete podcast-app!

