Primoz Roglic: “Goed dat we nu ergens naar toe kunnen werken” zondag 10 mei 2020 om 11:18

Primoz Roglic kan zich weer richten op de Tour de France. De Sloveen gaf tijdens de uitzending van de Team Jumbo-Visma eCompetition (waarin hij door technische problemen wederom verstek moest laten gaan) een update van zijn situatie.

De winnaar van de Vuelta verblijft momenteel in zijn thuisland Slovenië. “Het gaat hier steeds beter”, vertelt Roglic over de gevolgen van het coronavirus. “We mogen hier gewoon buiten fietsen. De winkels gaan ook weer open en mensen gaan gewoon aan het werk. Ik hoop dat alles zo snel mogelijk weer normaal wordt,” aldus Roglic. “Met mijn familie gaat alles goed, iedereen is gezond. Het is fijn om meer tijd met hen door te brengen.”

De Sloveen had dit jaar van de Tour zijn hoofddoel gemaakt. De start staat nu gepland op 29 augustus. “Ik kijk er naar uit. Er zal het nodige geïmproviseerd moeten worden, dus we zullen zien wat het gaat worden. Maar het is goed dat er nu een kalender is. Nu kunnen we daar naar toe werken”, legt hij uit. “Ik hoop dat er een Tour komt, maar het is niet aan mij om te bepalen of deze wedstrijd doorgaat. Je moet altijd van het beste uitgaan. Het zou mooi zijn wanneer de mensen van deze wedstrijd kunnen genieten.”

Selecties grote rondes

Team Jumbo-Visma denkt momenteel na over de invulling van de selecties voor de grote rondes. Roglic zal in ieder geval niet de Giro en de Tour combineren, zo vertelde trainer Mathieu Heijboer. “We hadden een aantal jongens die twee grote rondes zouden rijden. Nu is het niet mogelijk om de Giro en de Vuelta te combineren. Een combinatie van de Giro en de Tour wordt ook heel lastig, omdat ze kort op elkaar volgen. In principe gaan we werken met de Tourselectie zoals we deze gepresenteerd hebben. Maar voor de rest moeten we opnieuw naar de tekentafel”, legt hij uit.

Er is momenteel door het gebrek aan wedstrijden veel onzekerheid. “Van concurrenten weten we niet waar iedereen staat”, aldus Heijboer. “Normaal heb je meer voorbereidingskoersen. Nu zal dat wat onzekerder zijn. Maar we zijn ervan overtuigd dat we door middel van trainingen een heel hoog niveau kunnen bereiken,” voorspelt hij.