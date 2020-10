Primoz Roglic kende de slotklim niet: “Ik ging af op mijn gevoel”

Primož Roglič greep zijn kansen in de achtste etappe van de Vuelta a España met beide handen aan. De Sloveen versloeg op de Alto de Moncalvillo Richard Carapaz en pakte kostbare tijd terug in de strijd om de rode trui. Nochtans kende hij de slotklim niet, erkende hij.

“Het was een nogal saaie, trage start. Maar naar het einde toe ging het tempo omhoog en na de voorlaatste klim ging het supersnel en werd het zwaar”, vertelde Primož Roglič na de aankomst. “De laatste klim reed ik eigenlijk voor het eerst in mijn leven omhoog, dus ik kende hem alleen van het profielkaartje. Het was een zware klim. Om te bepalen wat een goed moment was om te gaan, moest ik meer afgaan op mijn gevoel dan op mijn volle verstand.”

Of het erg belangrijk voor hem was om te winnen nadat hij zondag de rode trui verloor, werd de kopman van Jumbo-Visma gevraagd. “Ik hou er altijd van om te winnen. Als er ook maar slechts een kleine kans is, ga ik er zeker voor. Het was sowieso erg zwaar vandaag, maar gelukkig had ik de benen. En ik ben ook blij dat ik de etappe gewonnen heb vandaag.”

Door zijn dertien seconden voorsprong aan de aankomst en de bonificaties naderde Roglič leider Richard Carapaz tot op dertien seconden in de strijd om het rood. “Daar ben ik ook erg blij mee. Het is mooi om wat tijd terug te kunnen pakken. Maar bovenal is het mooi om deze rit te winnen.”