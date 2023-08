dinsdag 29 augustus 2023 om 11:31

Primoz Roglic draagt gevolgen van valpartij: “Ik heb wel wat last”

Primoz Roglic heeft nog last van zijn valpartij op de tweede dag van de Vuelta a España. De renner van Jumbo-Visma vertelde na afloop van de eerste bergrit aan de Sloveense media dat hij blij was dat hij de favorieten kon volgen. “Het zal wel beteren.”

“Ik ben eigenlijk blij, want sinds gisteren (zondag, red.) heb ik hier en daar wat last van mijn valpartij. Maar ik heb doorgezet en dat zullen we blijven doen”, vertelde Roglic in zijn gekende stijl. “Vandaag (maandag, red.) ging het nog, we zullen zien hoe het de komende dagen zal zijn. Ik bekijk het dag per dag, het zou goed moeten komen.”

Roglic sprintte maandag naar een vierde plaats in de bergrit naar Arinsal. De Sloveen verloor een seconden en wat boni’s ten opzichte van leider Remco Evenepoel. Roglic volgt momenteel op 37 seconden in het algemeen klassement.

@Rogla: "yeah, I'm happy in fact, cuz since yesterday I've had quite a few various pains, but yeah, I pulled through, we go on, it will be better." 1/2 https://t.co/1qXLe8tZzM

— Alja (@aanaakit) August 28, 2023