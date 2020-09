Primoz Roglic: “Ik had graag gewonnen, maar López was te sterk” woensdag 16 september 2020 om 20:06

Primož Roglič sprak van een ‘goede dag’ na de bergetappe naar Méribel, waar de streep lag op de Col de la Loze. “Ik ben heel blij met wat we vandaag hebben laten zien en eveneens met de tijdswinst.”

Roglič kwam als tweede boven op de loeizware klim, op vijftien seconden van etappewinnaar Miguel Ángel López. Zelf liep hij, mede dankzij de bonificaties, zeventien tellen uit op zijn voornaamste tegenstander Tadej Pogačar. “Ik had natuurlijk graag gewonnen, maar López was iets te sterk. Het was een heel zware etappe met een heel steile slotklim. Zo’n slotklim is wel heel eerlijk. Als ik een mogelijkheid zie, val ik aan en dat heb ik gedaan.”

Volgens de Sloveen was het belangrijkste dat hij, behalve op López, meer voorsprong heeft genomen op zijn andere concurrenten. “De Tour is echter nog niet gestreden en er gaan nog drie zware dagen komen. We moeten gefocust blijven en klaar zijn voor de aanvallen die gaan komen. De ploeg was heel sterk. Ik kan mijn ploeggenoten niet genoeg bedanken. Vooral Sepp was indrukwekkend vandaag.”