donderdag 31 augustus 2023 om 17:49

Primoz Roglic heeft ‘weer betere benen’: “Het is zot, dit is een goede start”

Primoz Roglic beleefde donderdag een unieke dag met Jumbo-Visma in de Vuelta a España. De Sloveen kwam samen met Jonas Vingegaard als beste klassementsrenners over de streep en ploeggenoot Sepp Kuss won de etappe. “We hebben ervan genoten.”

Voor de camera van Eurosport vertelde Roglic in zijn gekende stijl over de loodzware dag. “Dit is supergoed he. Het is zot. Echt goed dit.” Nadien ging de winnaar van de meest recente Giro d’Italia wat dieper in op de bergrit naar Javalambre. “Vandaag had ik wat betere benen. We gaan niet klagen. We hebben de rit gewonnen én we hebben tijd gewonnen op de andere klassementsrenners.”

Afsluiten deed Roglic op een nuchtere manier. “Maar ja, de weg tot in Madrid is nog altijd lang. Dit is nog maar de start van de bergen.”