Primoz Roglic: “Geen gemiste kans op nog een ritzege en bonificaties”

Primož Roglič had op een soortgelijke aankomst, in het Cantabrische Suances, al eens gewonnen deze Vuelta a España, maar de Sloveen kon er mee leven dat de vluchters met het dagsucces aan de haal gingen in Ourense.

“Het was lastig en snel in de openingsfase, maar we waren goed bij de les”, prees Roglič na deze veertiende etappe zijn ploeg. “Voor ons was het prima dat de sterk bezette kopgroep het haalde tot het eind. Er deed zich niet echt een kans voor om extra seconden te pakken in de slotfase. De snelheid lag namelijk erg hoog in de laatste kilometers. We kunnen blij zijn met het resultaat van de etappe van vandaag.”

“Nee, ik beschouw het niet als een gemiste kans op nog een ritzege en extra bonificatieseconden. Het was goed zo voor ons”, ging de Sloveense rodetruidrager van Jumbo-Visma verder. “De kloof naar de leiders werd weliswaar kleiner, maar vergis je niet: op een sterke groep rijd je in de finale niet zomaar twee minuten dicht. De koplopers hebben het verdiend dat ze voor de overwinning konden rijden.”