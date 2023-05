Primoz Roglic denkt niet aan vroege aanval: “Optimistisch voor vandaag en morgen”

Primož Roglič verwacht niet dat hij al vroeg in de koninginnenrit van de Giro d’Italia ten aanval trekt. De Passo Giau is te ver van de finish op de Tre Cime di Lavaredo, verwacht de kopman van Jumbo-Visma. “De finale is al zo moeilijk… Die laatste drie kilometer, daar gaan we zeker zien wie de beste benen heeft”, kijkt Roglič vooruit.

Na zijn tijdverlies op de Monte Bondone toonde Roglič donderdag op weg naar Val di Zoldo verbetering. Hij pakte tijd terug op João Almeida en klom naar de tweede plaats. “Dat was mooi, hè? Er werd koers gemaakt en ik had de benen. That was fun, huh“, zegt hij voor de start van de negentiende etappe tegen Cycling Pro Net.

Over die rit naar de Monte Bondone praat hij het liefst niet meer. “Ik denk liever aan mijn goede momenten. De rit van gisteren ging goed, dus ik ben optimistisch voor vandaag en morgen”, aldus Roglič. Wat het plan is voor de etappe naar Tre Cime di Lavaredo? “Ik moet zo snel mogelijk aan de finish komen, huh. Ik denk niet dat ik al op de Passo Giau moet aanvallen, de finale alleen al is zo moeilijk. In laatste drie, vier kilometer gaan we zeker zien wie de beste benen heeft.”

Wil Roglič de Giro winnen, dan moet hij Geraint Thomas uit de roze trui rijden. “So far is hij heel erg sterk, maar ik moet eerst hopen dat ik zelf de benen heb”, zegt hij.

