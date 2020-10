Primoz Roglic: “Daniel Martin was vandaag net iets te sterk”

Primož Roglič kende vandaag geen problemen in de Vuelta a España. De Sloveense klassementsleider finishte als tweede op La Laguna Negra en veroverde zo nog belangrijke bonificatieseconden. “Het was een prima dag voor ons”, aldus Roglič.

“De ploeg heeft weer fantastisch werk geleverd door mij de hele dag uit de problemen te houden. Naast de regen stond er ook weer veel wind. Dat zorgde ervoor dat het geen gemakkelijke dag was. Het was een lastige, snelle slotklim met veel aanvalspogingen op het einde”, zo blikt de titelverdediger terug op de derde etappe.

Roglič deed in de finale nog een gooi naar de ritzege, maar Daniel Martin bleek net wat vinniger in de laatste honderden meters. “Het was erg close met Martin, maar hij was vandaag net iets te sterk.” De verschillen in de top van het klassement zijn nog altijd beperkt. Zo is het verschil tussen Roglič en Martin maar vijf seconden.

Tom Dumoulin, die gisteren al behoorlijk veel tijd verloor richting Lekunberri, kwam als 135e over de streep op bijna twaalf minuten van ritwinnaar Daniel Martin. Sepp Kuss (6e op 44 seconden) en George Bennett (10e op 1:57) staan er ook nog altijd goed voor in het klassement.