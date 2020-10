Vuelta 2020: Dan Martin zegeviert in bergetappe naar La Laguna Negra

Dan Martin heeft de derde etappe van de Vuelta a España 2020 op zijn naam geschreven. De Ier kwam na een 166 kilometer lange bergrit met aankomst op La Laguna Negra als eerste over de finish, als sterkste renner van een select groepje in een sprint bergop. Primoz Roglic werd tweede, voor Richard Carapaz.

Vlucht met vijf

In een etappe met veel wind en regen trokken vijf renners kort na de start ten aanval. Niki Terpstra (Total Direct Energie), Mark Donovan (Sunweb), Tosh Van der Sande (Lotto Soudal), Aritz Bagües (Caja Rural-Seguros RGA) en Willie Smit (Burgos-BH) kregen een vrijgeleide van het peloton en reden al snel een voorsprong van 3 minuten en 40 seconden bij elkaar. Jumbo-Visma vond het op dat moment welletjes en zorgde ervoor dat het verschil niet veel groter zou worden dan vier minuten.

Op de Puerto de Oncala kwam Van der Sande als eerst boven. In de vallei richting de slotklim namen Astana en Movistar het initiatief over, wat er voor zorgen dat de voorsprong van de koplopers verdween als sneeuw voor de zon. Na een vlucht van 110 kilometer werden zij bij het inrijden van Soria met nog zestig kilometer te gaan ingerekend.

Klimmen in de mist

Kort erna waagde een nieuw groepje van vijf renners een poging om te ontsnappen. Valentin Ferron en Paul Ourselin (Total Direct Energie), Hector Saez (Caja Rural-Seguros RGA), Angel Madrazo en Jesus Ezquerra (Burgos-BH) namen wat afstand en wisten anderhalve minuut voorsprong bij elkaar te rijden. Op de mistige flanken van de slotklim werden de koplopers op zeven kilometer van het einde ingerekend. Dat was voor INEOS het sein om het initiatief van Movistar over te nemen. Chris Froome zette zich aan kop van het peloton, in dienst van kopman Carapaz. Soler en Chaves raakte door materiaalpech op achterstand.

Kenny Elissonde probeerde op 2,7 kilometer van de top zich los te maken, maar zijn poging was van korte duur. Net voor het ingaan van de slotkilometer plaatste Clément Champoussin een versnelling. Felix Großschartner reed het gat dicht, waarna Sepp Kuss het probeerde. Hij werd bijgehaald, waarna een select groepje zou gaan sprinten om de dagzege.

Martin ging van ver aan en gaf zijn koppositie niet meer af. De Ier kon daardoor voor het eerst sinds juni vorig jaar weer eens een overwinning vieren.

Primoz Roglic finishte als tweede. Hij ziet in het algemeen klassement Martin dichterbij komen, maar loopt uit op Carapaz. De Sloveen vertrekt morgen als leider in de sprintersrit naar Ejea de los Caballeros.