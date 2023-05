Jumbo-Visma na tijdrit Primoz Roglic: “Dit was heel goed, blij met deze prestatie”

Primož Roglič kon in de tweede individuele tijdrit van de Giro d’Italia niet meedoen om de ritzege, maar veel tijd op zijn grootste concurrenten heeft hij ook niet verloren. “Dit was heel goed, we zijn blij met deze prestatie”, concludeert ploegleider Marc Reef van Jumbo-Visma in gesprek met Eurosport.

“Het is van tevoren altijd moeilijk om in te schatten wat de verschillen gaan zijn”, aldus Reef. “We wisten wel dat deze tijdrit beter moest passen bij Primož, ook vanwege de weersomstandigheden. Dat was niet slecht voor ons. Maar dit was een tijdrit waarin het van bocht naar bocht ging, en ook de wind nam wat meer toe. We wilden daarom wat rustiger starten en steeds versnellen. Dat liet hij ook zien in de tussentijden. Hij eindigde heel goed en pakte daar ook wat tijd terug.”

In het klassement volgt Roglič, die in Cesena 17 seconden verloor op Evenepoel, nu op 47 seconden van de Belgische wereldkampioen. Volgens Reef is het vertrouwen groot in de Sloveense kopman. “Elke kans die we krijgen, gaan we pakken. Dat zei Primož gisteren ook al. Als je kijkt naar de hoogtemeters, dan kan je de grootste verschillen verwachten in de derde week. Maar eerst komt de tweede week er nog aan met veel lastige etappes. We bekijken het dag per dag, ook waar we tijd kunnen pakken.”

Lees ook: Giro 2023: Remco Evenepoel wint spannende tijdrit in Cesena en herovert roze trui