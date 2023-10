vrijdag 6 oktober 2023 om 11:37

Primoz Roglic: “Beslissende factor? Dat BORA-hansgrohe gemotiveerd is om met mij te werken”

Primož Roglič heeft in het persbericht over zijn transfer naar BORA-hansgrohe voor het eerst gereageerd op de overstap. “De beslissende factor was dat de ploeg heel gemotiveerd is om met mij te werken”, aldus de Sloveen, die ondanks een doorlopend contract bij Jumbo-Visma een transferverzoek indiende bij de ploegleiding.

“Ik kijk heel erg uit naar deze stap”, gaat Roglič verder met zijn reactie, “ook al is het wisselen van ploeg iets compleet nieuws voor mij. De goede herinneringen van toen we elkaar ontmoet hebben, jaren geleden, maakten de gesprekken makkelijker. Maar de beslissende factor was dat de ploeg heel gemotiveerd is om met mij te werken. En we hebben dezelfde ideeën.”

Roglič sprak acht jaar geleden namelijk ook al met Ralph Denk, de grote baas achter het huidige BORA-hansgrohe, over een transfer. Toen was de inmiddels 33-jarige Sloveen nog geen profwielrenner en koos hij uiteindelijk voor het toenmalige LottoNL-Jumbo.

“Als wielrenner en als teammanager is geduld nodig”, vertelt Denk daar kort over in het persbericht. “Het is niet altijd de eerste aanval die leidt tot succes. Acht jaar geleden sloot Primož al bijna bij ons aan als neoprof. Maar nu komt hij bij ons als volwaardig prof met een lange lijst aan overwinningen, iets wat maar weinig anderen hebben bereikt.”