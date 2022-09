Vlaanderen organiseert in 2024 derde editie van WK Gravel

Na een succesvol WK wegwielrennen vorig jaar, ontvangt Vlaanderen in het najaar van 2024 de UCI Gravel World Championships, het WK voor gravelbikes, in Vlaams-Brabant.

Dit jaar organiseert de UCI in het Italiaanse Veneto voor de allereerste keer een wereldkampioenschap voor de graveldiscipline. Het is hét orgelpunt van de UCI Gravel World Series, een verzameling gravelwedstrijden over de hele wereld, geïnitieerd door Golazo. In 2024 halen Golazo, Vlaanderen en de provincie Vlaams-Brabant het WK gravel naar de Brabantse Wouden in Vlaams-Brabant.

“Gravelen is al snel van ‘hype’ naar volwaardig onderdeel van het wieleraanbod geëvolueerd”, stelt Christophe Impens van Golazo. “We waren er met Golazo snel bij om in eigen land mooie gravelevenementen op te zetten. Zowat anderhalf jaar geleden stapten we naar de UCI met een voorstel voor een internationale Gravel Series, in navolging van de UCI Granfondo World Series die we al jaren organiseren. Die eerste editie krijgt over enkele weken zijn beslag in het allereerste WK Gravel in Veneto, Italië.”

“We kunnen ons nu opnieuw wereldwijd van onze beste kant laten zien”

“Dat we nu het WK naar Vlaanderen kunnen halen en daarmee topsport kunnen koppelen aan onze Vlaamse natuur, is een hele mooie opportuniteit.” Vlaams minister van Sport Ben Weyts vult aan: “Het was voor ons een hele eer om vorig jaar de 100ste editie van het WK Wielrennen te mogen organiseren. Met het WK gravel in 2024 kunnen we ons nu opnieuw wereldwijd van onze beste kant laten zien. We zetten Vlaanderen niet alleen op organisatorisch vlak in de etalage, maar evengoed zetten we onze groene troeven tijdens dit WK in de kijker.”

In de komende weken zullen Vlaanderen, Vlaams-Brabant en Golazo rond de tafel zitten om het parcours en mogelijke start- en aankomstplaatsen te bespreken. Eerst is Veneto dus aan de beurt en ook in 2023 zal het WK in Italië worden verreden, al is de exacte locatie nog niet bekend. De UCI maakte vandaag ook duidelijk dat het WK gravel in 2025 en 2026 zal plaatsvinden in respectievelijk Frankrijk en Australië.