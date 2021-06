Primeur voor wielerbaan Assen, Viegas breekt sleutelbeen, blessures voor Hengeveld en De Zoete

Wielerflits Kort

In de rubriek WielerFlits Kort bundelt WielerFlits al het nieuws dat de site nog niet gehaald heeft. Vandaag onder meer met goed nieuws voor het Wielercentrum Noord in Assen en de sleutelbeenbreuk van Daniel Viegas.

Primeur voor wielerbaan van Assen

Het Wielercentrum Noord in Assen is voor het eerst sinds de opening in 2016 het decor voor een Nederlands kampioenschap. In het weekend van 17 en 18 juli strijden de nieuwelingen en de junioren op de houten kombaan om de nationale titels op het omnium. Voor het wielercentrum is het toekennen van het NK een belangrijke stap in de upgrade naar een voltooid wielercentrum, waar ook een overkapping van de kombaan onderdeel van is.

Talentcoach Fulco van Gulik van de KNWU is blij met de nationale titelstrijd in Assen. “We kunnen dit toernooi voor de junioren en junior-vrouwen prima gebruiken om te kijken welke renners er op het gewenste niveau zitten om een maand later de strijd met de internationale concurrentie aan te gaan op het EK baanwielrennen voor die categorieën in Apeldoorn. Voor alle groepen geldt dat het prettig is om weer een aansprekende wedstrijd te kunnen rijden.”

Viegas breekt sleutelbeen

Daniel Viegas heeft zijn linkersleutelbeen gebroken bij een val tijdens een trainingsritje. Daardoor moet de 23-jarige renner van EOLO-Kometa noodgedwongen de Portugese kampioenschappen aan zich voorbij laten gaan. Inmiddels is hij geopereerd. Het is nog niet duidelijk hoelang hij aan de kant staat. Normaal gesproken zou hij na de Portugese kampioenschappen van start gaan in de Giro dell’Appenino (24 juni) en de GP Lugano (27 juni).

Blessures voor Hengeveld en De Zoete

Daniek Hengeveld (18) zorgde zaterdag nog voor feestvreugde in haar ploeg GT Krush Tunap door de proloog van de Belgrade GP te winnen. De tweedaagse ronde eindigde echter in mineur, want bij een harde val liep de beloftevolle renster, die het wegwielrennen met de baan combineert, een blessure op. “Ik vrees dat ik een tijdje niet kan fietsen”, laat ze via social media weten.

Ook Mylene de Zoete, net als Hengeveld actief op zowel de weg als de baan, belandde afgelopen weekend in de lappenmand. De 22-jarige renster van NXTG Racing brak tijdens de SPAR Flanders Diamond Tour in België, die door Lorena Wiebes werd gewonnen, haar rechteronderarm en moest daarvoor onder het mes.